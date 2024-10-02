У Вадима Альперина забрали производство сигарет

Линия по производству сигарет. Фото: БЭБ

Линию по производству сигарет, принадлежавшую компании известного одесского контрабандиста, передали в управление АРМА. Следователи утверждают, что предприятие вместе с "официальными" сигаретами производило также поддельные.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности в среду, 2 октября.

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Детективы БЭБ обнаружили, что компания, имея лицензию на производство сигарет, одновременно производила и продавала табачные изделия с поддельными акцизными марками. В ходе обысков правоохранители изъяли промышленное оборудование и более 1,2 млн пачек сигарет разных торговых марок. Стоимость изъятого оценили в 70 млн. грн.

Удаленную линию арестовали. Теперь ее передали АРМА, которая должна подготовить ее к продаже.

Что известно о владельце

По данным издания "Лига", речь идет о предприятии "Орион Тобакко", связанном с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным. Отметим, что Вадим Альперин фигурирует по делу о ввозе в Украину товаров по пониженной таможенной стоимости и поддельным документам. Поэтому государство недополучило почти 64 млн грн. В ноябре 2019 года Альперина задержали сотрудники НАБУ, впоследствии он вышел под залог в 70 млн. грн. Президент Владимир Зеленский публично назвал бизнесмена "одним из крестных родителей контрабанды". В настоящее время Вадим Альперин лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Напомним, в Одессе трое дельцов торговали поддельными аксессуарами для мобильных телефонов, выдавая их за продукцию известного бренда.

Также в Одессе разоблачили сеть, которая производила и продавала одежду, используя товарные знаки популярных марок.