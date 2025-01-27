Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У одессита изъяли сигарет на миллион — приговор суда arrow

У одессита изъяли сигарет на миллион — приговор суда

27 января 2025 12:23
Верзилова Єлизавета - редактор
У одессита изъяли 12 тысяч пачек безакцизных сигарет — приговор суда
БЭБ задержало одессита за контрабанду сигарет. Фото: БЭБ
Верзилова Єлизавета - редактор

Одессит через Интернет приобрел 12 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Молодой человек планировал продать табачные изделия, но его задержали сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Контрабандиста задержали в Одессе
Сообщение БЭБ. Фото: скриншот

Детали дела

В ходе обысков правоохранители нашли у 22-летнего одессита закупленную продукцию, стоимость которой оценили в один миллион гривен. Злоумышленник хранил ее в арендованных нежилых помещениях и гаражах в Пересыпском районе Одессы.

Читайте также:
Безакцизные сигареты
Сигареты, которые изъяли у одессита. Фото: БЭБ
У одессита изъяли сигареты без акцизок
Безакцизные сигареты, которые изъяли у одессита. Фото: БЭБ

Никаких соответствующих лицензий на оптовую или розничную торговлю табачными изделиями задержанный не имел и не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности.

Какое наказание грозит

На основании доказательств БЭБ суд признал подозреваемого виновным по ч. 1 ст. 204 УКУ (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). За это он должен заплатить штраф в размере 85 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили разветвленную сеть незаконного производства сигарет и изъяли табачные изделия общей стоимостью более 4,5 млн грн.  Кроме того мы писали о контрабанде на 165 миллионов, выявленной в одном из портов Одесской области.

Одесса суд контрабанда сигареты правосудие Новости Одессы преступление наказание БЕБ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:56 Биткоин в новых условиях — как Трамп влияет на криптовалюту

13:50 Новый налог на недвижимость в Германии — сроки и суммы

13:47 До +17 тепла — Диденко назвала регионы, которым завтра повезет

13:42 Ремонт за почти 5 миллионов — Южный объявил тендер

13:33 Контроля не будет — как изменится стоимость продуктов в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:27 Экс-чиновника "Киевзеленстроя" обвиняют в растрате 900 тыс. грн

13:21 Воюет против Украины — СБУ объявила подозрение военкору из Крыма

13:18 На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:12 iPhone SE 4 показали в новом видео, но без ожидаемой функции

13:00 Выплата 3,6 тыс. грн — кто получит помощь от UNHCR

13:56 Биткоин в новых условиях — как Трамп влияет на криптовалюту

13:50 Новый налог на недвижимость в Германии — сроки и суммы

13:47 До +17 тепла — Диденко назвала регионы, которым завтра повезет

13:42 Ремонт за почти 5 миллионов — Южный объявил тендер

13:33 Контроля не будет — как изменится стоимость продуктов в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:27 Экс-чиновника "Киевзеленстроя" обвиняют в растрате 900 тыс. грн

13:21 Воюет против Украины — СБУ объявила подозрение военкору из Крыма

13:18 На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:12 iPhone SE 4 показали в новом видео, но без ожидаемой функции

13:00 Выплата 3,6 тыс. грн — кто получит помощь от UNHCR

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать