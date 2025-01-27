У одессита изъяли 12 тысяч пачек безакцизных сигарет — приговор суда

БЭБ задержало одессита за контрабанду сигарет. Фото: БЭБ

Одессит через Интернет приобрел 12 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Молодой человек планировал продать табачные изделия, но его задержали сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.



Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Сообщение БЭБ. Фото: скриншот

Детали дела

В ходе обысков правоохранители нашли у 22-летнего одессита закупленную продукцию, стоимость которой оценили в один миллион гривен. Злоумышленник хранил ее в арендованных нежилых помещениях и гаражах в Пересыпском районе Одессы.

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Никаких соответствующих лицензий на оптовую или розничную торговлю табачными изделиями задержанный не имел и не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности.

Какое наказание грозит

На основании доказательств БЭБ суд признал подозреваемого виновным по ч. 1 ст. 204 УКУ (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). За это он должен заплатить штраф в размере 85 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили разветвленную сеть незаконного производства сигарет и изъяли табачные изделия общей стоимостью более 4,5 млн грн. Кроме того мы писали о контрабанде на 165 миллионов, выявленной в одном из портов Одесской области.