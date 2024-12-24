Кого з одеситів можуть забронювати від мобілізації

Бронювання працівників — кого з одеситів воно стосується
24 грудня 2024 18:21
Військовий працює за ноутбуком. Фото: ілюстративне/соцмережі
Міністерство економіки змінило критерії бронювання працівників. Також по-новому будуть визначатися підприємства, які мають стратегічне значення.
Про це йдеться у наказі міністерства.
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Умови бронювання
Загалом визначено десять критеріїв. Підприємство має відповідати хоча б одному з них:
- отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів;
- виконувати роботи чи надавати послуги для Мінекономіки за договорами строком не менше пів року;
- керуватися Мінекономіки та здійснювати держзамовлення;
- платити зарплату не нижче середньої за рік, помноженої на 2 (якщо працівників не менше 50) або на 3 (якщо працівників не менше20);
- працювати на території трьох і більше областей;
- працювати в індустріальному парку;
- реалізувати інвестиційні проєкти;
- належати до переліку виробництв, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів;
- займати монопольне становище на ринку.
Раніше ми розповідали, як отримати бронювання від мобілізації. Також ми писали, якими можуть бути підстави для анулювання броні працівника.
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