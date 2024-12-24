Кого з одеситів можуть забронювати від мобілізації

Військовий працює за ноутбуком. Фото: ілюстративне/соцмережі

Міністерство економіки змінило критерії бронювання працівників. Також по-новому будуть визначатися підприємства, які мають стратегічне значення.

Про це йдеться у наказі міністерства.

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Умови бронювання

Загалом визначено десять критеріїв. Підприємство має відповідати хоча б одному з них:

отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів;

виконувати роботи чи надавати послуги для Мінекономіки за договорами строком не менше пів року;

керуватися Мінекономіки та здійснювати держзамовлення;

платити зарплату не нижче середньої за рік, помноженої на 2 (якщо працівників не менше 50) або на 3 (якщо працівників не менше20);

працювати на території трьох і більше областей;

працювати в індустріальному парку;

реалізувати інвестиційні проєкти;

належати до переліку виробництв, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів;

займати монопольне становище на ринку.

Раніше ми розповідали, як отримати бронювання від мобілізації. Також ми писали, якими можуть бути підстави для анулювання броні працівника.