Кого из одесситов могут забронировать от мобилизации

Бронирование работников — кого из одесситов оно касается
24 декабря 2024 18:21
Военный работает за ноутбуком. Фото: иллюстративное/соцсети
Министерство экономики изменило критерии бронирования работников. Также по-новому будут определяться предприятия, имеющие стратегическое значение.
Об этом говорится в приказе министерства.
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Условия бронирования
В общей сложности определены десять критериев. Предприятие должно отвечать хотя бы одному из них:
- получать финансовую государственную поддержку в виде грантов;
- выполнять работы или предоставлять услуги для Минэкономики по договорам сроком не менее полугода;
- руководствоваться Минэкономики и осуществлять госзаказ;
- платить зарплату не ниже средней за год, умноженной на 2 (если работников не менее 50) или на 3 (если работников не менее 20);
- работать на территории трех и более областей;
- работать в индустриальном парке;
- реализовать инвестиционные проекты;
- относиться к перечню производств, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств;
- занимать монопольное положение на рынке.
Раньше мы рассказывали, как получить бронирование от мобилизации. Также мы писали, какие могут быть основания для аннулирования брони работника.
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