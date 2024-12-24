Кого из одесситов могут забронировать от мобилизации

Военный работает за ноутбуком. Фото: иллюстративное/соцсети

Министерство экономики изменило критерии бронирования работников. Также по-новому будут определяться предприятия, имеющие стратегическое значение.

Об этом говорится в приказе министерства.

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Условия бронирования

В общей сложности определены десять критериев. Предприятие должно отвечать хотя бы одному из них:

получать финансовую государственную поддержку в виде грантов;

выполнять работы или предоставлять услуги для Минэкономики по договорам сроком не менее полугода;

руководствоваться Минэкономики и осуществлять госзаказ;

платить зарплату не ниже средней за год, умноженной на 2 (если работников не менее 50) или на 3 (если работников не менее 20);

работать на территории трех и более областей;

работать в индустриальном парке;

реализовать инвестиционные проекты;

относиться к перечню производств, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств;

занимать монопольное положение на рынке.

Раньше мы рассказывали, как получить бронирование от мобилизации. Также мы писали, какие могут быть основания для аннулирования брони работника.