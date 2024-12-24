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Бронирование работников — кого из одесситов оно касается

24 декабря 2024 18:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кого из одесситов могут забронировать от мобилизации
Военный работает за ноутбуком. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Министерство экономики изменило критерии бронирования работников. Также по-новому будут определяться предприятия, имеющие стратегическое значение.

Об этом говорится в приказе министерства.

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Условия бронирования

В общей сложности определены десять критериев. Предприятие должно отвечать хотя бы одному из них:

  • получать финансовую государственную поддержку в виде грантов;
  • выполнять работы или предоставлять услуги для Минэкономики по договорам сроком не менее полугода;
  • руководствоваться Минэкономики и осуществлять госзаказ;
  • платить зарплату не ниже средней за год, умноженной на 2 (если работников не менее 50) или на 3 (если работников не менее 20);
  • работать на территории трех и более областей;
  • работать в индустриальном парке;
  • реализовать инвестиционные проекты;
  • относиться к перечню производств, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств;
  • занимать монопольное положение на рынке.

Раньше мы рассказывали, как получить бронирование от мобилизации. Также мы писали, какие могут быть основания для аннулирования брони работника.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация бронирование

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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