Погода в Одесі на 13 травня

Тепло одягнені люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 13 травня, буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +8...+10 °C, вдень +14...+16 °C.

Температура морської води +14...+15 °C.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +13...+18 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 13 травня

У понеділок, 13 травня, по всій території України відчутно похолодає. Вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.