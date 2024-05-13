Погода в Одесі на 13 травня

Буде прохолодний день — синоптики дали детальний прогноз по Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 13 травня, буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +8...+10 °C, вдень +14...+16 °C.
- Температура морської води +14...+15 °C.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °C, на півночі на поверхні ґрунту заморозок 0...+2°C, вдень +13...+18 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 13 травня
У понеділок, 13 травня, по всій території України відчутно похолодає. Вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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