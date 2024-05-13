Погода в Одесі на 13 травня

Тепло одетые люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 13 мая, будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +8...+10 °C, днем +14...+16 °C.

Температура морской воды +14...+15 °C.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...+9 °C, на севере на поверхности почвы заморозок 0...+2 °C, днем +13...+18 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 13 мая

В понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ощутимо похолодает. Ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +11…+16 °С.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.