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Будет прохладный день — синоптики дали детальный прогноз по Одессе

13 мая 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі на 13 травня
Тепло одетые люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 13 мая, будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +8...+10 °C, днем +14...+16 °C.
  • Температура морской воды +14...+15 °C.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Одессе.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +4...+9 °C, на севере на поверхности почвы заморозок 0...+2 °C, днем +13...+18 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одесской области.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 13 мая

В понедельник, 13 мая, по всей территории Украины ощутимо похолодает. Ночью без существенных осадков. Днем в большинстве областей, кроме западной части, пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +11…+16 °С.

Прогноз погоды в Украине
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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