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Буде тепло, однак водіям слід бути уважними: якою буде погода в Одесі сьогодні

4 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 4 травня
Жінка насолоджується днем в парку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, досить теплий день, температура повітря має прогрітись до +17 градусів. Втім жителям області слід бути готовим до туману. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний 7-12 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.
  • Температура морської води 11-12°С.
  • Атмосферний тиск — 769 мм рт. ст.
  • Вологість — 66%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.
  • На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання. Зокрема це стосується західних та північних регіонів.

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