Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 4 травня

Жінка насолоджується днем в парку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, досить теплий день, температура повітря має прогрітись до +17 градусів. Втім жителям області слід бути готовим до туману.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.

Температура морської води 11-12°С.

Атмосферний тиск — 769 мм рт. ст.

Вологість — 66%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Прогноз погоди в Україні

В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання. Зокрема це стосується західних та північних регіонів.