Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 4 травня

Буде тепло, однак водіям слід бути уважними: якою буде погода в Одесі сьогодні
4 травня 2023 06:30
Жінка насолоджується днем в парку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, досить теплий день, температура повітря має прогрітись до +17 градусів. Втім жителям області слід бути готовим до туману.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний 7-12 м/с.
- Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С.
- Температура морської води 11-12°С.
- Атмосферний тиск — 769 мм рт. ст.
- Вологість — 66%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 15-20°С.
- На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Україні
В Україні, 4 травня, у деяких регіонах очікується незначне похолодання. Зокрема це стосується західних та північних регіонів.