Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 4 мая.

Женщина, наслаждается днем в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что достаточно теплый день, температура воздуха должна прогреться до +17 градусов. Впрочем, жителям области следует быть готовым к туману.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 11–12°С.

Атмосферное давление – 769 мм рт. ст.

Влажность — 66%.

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Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

Утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.

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