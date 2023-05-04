Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 4 мая.

Будет тепло, однако водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе сегодня
4 мая 2023 06:30
Женщина, наслаждается днем в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что достаточно теплый день, температура воздуха должна прогреться до +17 градусов. Впрочем, жителям области следует быть готовым к туману.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
- Температура морской воды 11–12°С.
- Атмосферное давление – 769 мм рт. ст.
- Влажность — 66%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
- Утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
- На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Прогноз погоды в Украине
В Украине, 4 мая, в некоторых регионах ожидается незначительное похолодание. В частности, это касается западных и северных регионов.