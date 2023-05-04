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Будет тепло, однако водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе сегодня

4 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 4 мая.
Женщина, наслаждается днем в парке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что достаточно теплый день, температура воздуха должна прогреться до +17 градусов. Впрочем, жителям области следует быть готовым к туману.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
  • Температура морской воды 11–12°С.
  • Атмосферное давление – 769 мм рт. ст.
  • Влажность — 66%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 15-20°С.
  • На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине, 4 мая, в некоторых регионах ожидается незначительное похолодание. В частности, это касается западных и северных регионов.

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