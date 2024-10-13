Одеська область отримує фінансування для житла дитячих будинків сімейного типу

Дитина грається в кімнаті. Фото ілюстративне: freepik

Одеська область отримає повне державне фінансування на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. До кінця року придбають будинки для 105 дітей.

Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Фінансування будинків для дітей

За його словами, за державне фінансування придбають житло для дітей-сиріт, що переїхали з прифронтових регіонів. Процедуру мають провести до кінця року.

"Ухвалено рішення про повне забезпечення потреб семи громад Одещини, а також майже повне фінансування для міста Одеси", — написав Кіпер.

Скільки будинків придбають

Олег Кіпер повідомив, що планується придбати 12 будинків для дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей. Крім того, один будинок буде придбано для нової родини, яка візьме на виховання п'ять дітей.

"Це важливий крок у підтримці дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були змушені покинути свої домівки через війну", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, в Україні у 2024 році діє нова урядова програма допомоги для дітей, які залишились без батьківського піклування, "Дитина не одна". Також ми писали, що держава здійснює нарахування соціальних виплат та пенсій людям з інвалідністю під час воєнного стану.