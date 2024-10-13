Одесская область получает финансирование для жилья детских домов семейного типа

Ребенок играет в комнате. Фото иллюстративное: freepik

Одесская область получит полное государственное финансирование на покупку жилья для детских домов семейного типа. До конца года будут приобретены дома для 105 детей.

Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Финансирование домов для детей

По его словам, за государственное финансирование приобретут жилье для детей-сирот, переехавших из прифронтовых регионов. Процедура должна быть проведена до конца года.

"Принято решение о полном обеспечении потребностей семи громад Одесчины, а также почти полное финансирование для города Одессы", — написал Кипер.

Сколько домов приобретут

Олег Кипер сообщил, что планируется приобрести 12 домов для детских домов семейного типа, где воспитываются 105 детей. Кроме того, одно здание будет приобретено для новой семьи, которая возьмет на воспитание пять детей.

"Это важный шаг в поддержке детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Украине в 2024 году действует новая правительственная программа помощи для детей, оставшихся без родительской опеки, "Ребенок не один". Также мы писали, что государство осуществляет начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения.