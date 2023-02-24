Будинок Русова у приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном

Пам'ятка архітектури під міжнародним захистом

В апеляційному господарському суді місто відстоювало право на будинок Русова. Втім суд виніс вирок на сторону власника більшості приміщень у пам’ятці архітектури.

Геннадій Труханов розповів про подальші кроки по цьому будинку.

"Суд прийняв рішення на користь бізнесмена. За три хвилини, адже саме стільки тривало судове засідання місто втратило понад п’ять тисяч квадратних метрів майна, яке по праву належить одеській громаді. Коли суд стає на бік людини, яка відома своїми численними махінаціями та знаходиться в міжнародному розшуку — це удар в спину", — зазначив мер міста.

Втім керівництво міста не збирається на цьому зупинятись й планує подати скаргу до касаційної інстанції. Також планують звертатись до вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у 2018 році міською радою було вирішено розпочати процес відновлення та реставрації фасаду будівлі попри те, що вона не перебувала у власності громади. Майже через рік пам'ятку урочисто відкрили після першого етапу реставрації. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн грн. Але згодом до її якості виникли серйозні запитання.



Зазначимо, під захистом "Блакитного щита" в Одесі опинилося понад 50 будівель. Це має допомогти захистити культурні цінності під час війни. Серед переліку й скандальний будинок Русова.