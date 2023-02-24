Дом Русова в частных руках: Одесса проиграла суд с Тарпоном
В апелляционном хозяйственном суде город отстаивал право на здание Русова. Впрочем, суд вынес приговор на сторону владельца большинства помещений в памятнике архитектуры.
Геннадий Труханов рассказал о дальнейших шагах по этому дому.
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"Суд принял решение в пользу бизнесмена. За три минуты, ведь именно столько длилось судебное заседание, город потерял более пяти тысяч квадратных метров имущества, которое по праву принадлежит одесской общине. Когда суд становится на сторону человека, который известен своими многочисленными махинациями и находится в международном розыске — это удар в спину", — отметил мэр города.
Впрочем, руководство города не собирается на этом останавливаться и планирует подать жалобу в кассационную инстанцию. Также планируют обращаться в высший совет правосудия.
Напомним, в 2018 году городским советом было решено начать процесс восстановления и реставрации фасада здания, несмотря на то, что оно не находилось в собственности общины. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа реставрации. Она стоила городской казне более 150 млн. грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы.
Отметим, что под защитой "Голубого щита" в Одессе оказалось более 50 зданий. Это должно помочь защитить культурные ценности во время войны. Среди перечня и скандальный дом Русова.