Наслідки удару дронів по Пересипському району Одеси через три дні

Фасад будинку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Минуло три дні з моменту масованої атаки дронів на Одесу, а мешканці пошкоджених будинків досі оговтуються від пережитого. Російські безпілотники залишили по собі випалені вщент квартири та зруйновані стіни.

Журналісти Новини.LIVE побували у багатоповерхівці у Пересипському районі Одеси та зафільмували наслідки атаки.

Масштаби руйнувань

У ніч на 27 січня російські війська атакували Одесу ударними БпЛА. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Пересипському районі міста. Як пам'ять про той страшний день зараз на фасаді будівлі зяють вікна, що вигоріли.

Будинок, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Меблі в квартирі після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Усередині — вигорілі квартири, чорні від кіптяви стіни, діри від удару. Знищені сходи, меблі, побутова техніка та особисті речі мешканців. У багатьох помешканнях не залишилося нічого вцілілого. Саме в цьому будинку загинув чоловік. Його тіло знайшли вдень під час розбору завалів після атаки.

Сходи та двері після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Кімната в квартирі після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Обстріл стався вночі 27 січня. Російські війська здійснили масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Загалом по місту випустили понад 50 дронів. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Поранення дістали 25 людей. Ще четверо загинули.

Електрощиток після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Діра в будинку після влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Коридор у зруйнованому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сходи після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

