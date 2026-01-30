Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Будинок в Одесі після обстрілу — що залишилося від квартир (фото)

Будинок в Одесі після обстрілу — що залишилося від квартир (фото)

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 16:30
Наслідки удару дронів по Пересипському району Одеси через три дні
Фасад будинку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Минуло три дні з моменту масованої атаки дронів на Одесу, а мешканці пошкоджених будинків досі оговтуються від пережитого. Російські безпілотники залишили по собі випалені вщент квартири та зруйновані стіни.

Журналісти Новини.LIVE побували у багатоповерхівці у Пересипському районі Одеси та зафільмували наслідки атаки.

Реклама
Читайте також:

Масштаби руйнувань

У ніч на 27 січня російські війська атакували Одесу ударними БпЛА. Один із дронів влучив у багатоповерхівку у Пересипському районі міста. Як пам'ять про той страшний день зараз на фасаді будівлі зяють вікна, що вигоріли.

Наслідки атаки на Одесі через три дні
Будинок, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одесі через три дні
Меблі в квартирі після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Усередині — вигорілі квартири, чорні від кіптяви стіни, діри від удару. Знищені сходи, меблі, побутова техніка та особисті речі мешканців. У багатьох помешканнях не залишилося нічого вцілілого. Саме в цьому будинку загинув чоловік. Його тіло знайшли вдень під час розбору завалів після атаки.

Будинок горів до тла: атака на Одесу 27 січня
Сходи та двері після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 27 січня
Кімната в квартирі після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Обстріл стався вночі 27 січня. Російські війська здійснили масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Загалом по місту випустили понад 50 дронів. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Поранення дістали 25 людей. Ще четверо загинули.

Обстріл Одеси 27 січня
Електрощиток після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Будинок горів до тла: атака на Одесу 27 січня
Діра в будинку після влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одесі через три дні
Коридор у зруйнованому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Сходи після пожежі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ влучила у житловий будинок у Запоріжжі. Також ми писали про те, скільки цілей збили сили ППО цієї ночі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації