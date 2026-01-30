Видео
Главная Одесса Дом в Одессе после обстрела — что осталось от квартир (фото)

Дом в Одессе после обстрела — что осталось от квартир (фото)

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:30
Последствия удара дронов по Пересыпскому району Одессы через три дня
Фасад дома после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Прошло три дня с момента массированной атаки дронов на Одессу, а жители поврежденных домов до сих пор приходят в себя от пережитого. Российские беспилотники оставили после себя выжженные дотла квартиры и разрушенные стены.

Журналисты Новини.LIVE побывали в многоэтажке в Пересыпском районе Одессы и сняли последствия атаки.

Читайте также:

Масштабы разрушений

В ночь на 27 января российские войска атаковали Одессу ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку в Пересыпском районе города. Как память о том страшном дне сейчас на фасаде здания зияют выгоревшие окна.

Наслідки атаки на Одесі через три дні
Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесі через три дні
Мебель в квартире после пожара после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Внутри — выгоревшие квартиры, черные от копоти стены, дыры от удара. Уничтожены лестницы, мебель, бытовая техника и личные вещи жителей. Во многих помещениях не осталось ничего уцелевшего. Именно в этом доме погиб мужчина. Его тело нашли днем во время разбора завалов после атаки.

Будинок горів до тла: атака на Одесу 27 січня
Лестница и двери после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси 27 січня
Комната в квартире после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Обстрел произошел ночью 27 января. Российские войска совершили массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками. Всего по городу выпустили более 50 дронов. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Ранения получили 25 человек. Еще четверо погибли.

Обстріл Одеси 27 січня
Электрощиток после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок горів до тла: атака на Одесу 27 січня
Дыра в доме после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки атаки на Одесі через три дні
Коридор в разрушенном доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок в Одесі зсередини пілся атаки
Лестница после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что РФ попала в жилой дом в Запорожье. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
