Последствия удара дронов по Пересыпскому району Одессы через три дня

Фасад дома после обстрела после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Прошло три дня с момента массированной атаки дронов на Одессу, а жители поврежденных домов до сих пор приходят в себя от пережитого. Российские беспилотники оставили после себя выжженные дотла квартиры и разрушенные стены.

Журналисты Новини.LIVE побывали в многоэтажке в Пересыпском районе Одессы и сняли последствия атаки.

Реклама

Читайте также:

Масштабы разрушений

В ночь на 27 января российские войска атаковали Одессу ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку в Пересыпском районе города. Как память о том страшном дне сейчас на фасаде здания зияют выгоревшие окна.

Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мебель в квартире после пожара после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Внутри — выгоревшие квартиры, черные от копоти стены, дыры от удара. Уничтожены лестницы, мебель, бытовая техника и личные вещи жителей. Во многих помещениях не осталось ничего уцелевшего. Именно в этом доме погиб мужчина. Его тело нашли днем во время разбора завалов после атаки.

Лестница и двери после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Комната в квартире после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Обстрел произошел ночью 27 января. Российские войска совершили массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками. Всего по городу выпустили более 50 дронов. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Ранения получили 25 человек. Еще четверо погибли.

Электрощиток после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в доме после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коридор в разрушенном доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Лестница после пожара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что РФ попала в жилой дом в Запорожье. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью.