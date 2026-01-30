Последствия удара дронов по Пересыпскому району Одессы через три дня

Дом в Одессе после обстрела — что осталось от квартир (фото)
Прошло три дня с момента массированной атаки дронов на Одессу, а жители поврежденных домов до сих пор приходят в себя от пережитого. Российские беспилотники оставили после себя выжженные дотла квартиры и разрушенные стены.
Журналисты Новини.LIVE побывали в многоэтажке в Пересыпском районе Одессы и сняли последствия атаки.
Масштабы разрушений
В ночь на 27 января российские войска атаковали Одессу ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку в Пересыпском районе города. Как память о том страшном дне сейчас на фасаде здания зияют выгоревшие окна.
Внутри — выгоревшие квартиры, черные от копоти стены, дыры от удара. Уничтожены лестницы, мебель, бытовая техника и личные вещи жителей. Во многих помещениях не осталось ничего уцелевшего. Именно в этом доме погиб мужчина. Его тело нашли днем во время разбора завалов после атаки.
Что известно об атаке
Обстрел произошел ночью 27 января. Российские войска совершили массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками. Всего по городу выпустили более 50 дронов. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Ранения получили 25 человек. Еще четверо погибли.
