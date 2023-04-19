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Будівлю Малиновського суду в Одесі замінували

19 квітня 2023 14:23
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Будівлю Малиновського суду в Одесі замінували
Вибухотехніки виконують свою роботу. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 квітня, невідомі повідомили про мінування Малиновського суду в Одесі. На місці працюють всі служби та вибухотехніки. 

Про це повідомили у пресслужбі Малиновського суду міста Одеси.

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"Відбувається евакуація відвідувачів та працівників", — наголосили працівники.

Зазначимо, що наразі робота установи призупинена. Усіх робітників суду вивели у безпечне місце.

Що робити в "замінованій" будівлі

Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, по змозі, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і, головне, не панікувати.

  • важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, відділитися на безпечну відстань;
  • важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
  • краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
  • постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.

Нагадаємо, що цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.

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