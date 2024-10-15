Погода в Одесі завтра, 16 жовтня

Дівчина йде під вітром. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер. Подекуди в області пройдуть грози.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 16 жовтня

Мінлива хмарність.

Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 12-14 м/с.

Температура вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 16 жовтня

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північний, 12-14 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С.

На автошляхах області вночі та вранці видимість під час дощу 2-4 км.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вижив після нападу ведмедя.

Також ми розповідали, як підрізати гортензію на зиму, щоби отримати пишні квіти.