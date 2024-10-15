Погода в Одесі завтра, 16 жовтня

Вдягайтесь тепліше й не забудьте парасольки — яка погода буде в Одесі 16 жовтня
15 жовтня 2024 17:15
Дівчина йде під вітром. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 16 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер. Подекуди в області пройдуть грози.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 16 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 12-14 м/с.
- Температура вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.
Погода в Одеській області 16 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північний, 12-14 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці видимість під час дощу 2-4 км.
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