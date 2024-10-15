Погода в Одессе завтра, 16 октября

Одевайтесь теплее и не забудьте зонтики — какая погода будет в Одессе 16 октября
15 октября 2024 17:15
Девушка идет на ветру. Фото: Новости.
Завтра, 16 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Жителей региона предупреждают о сильном ветре. Кое-где в области пройдут грозы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 16 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 12-14 м/с.
- Температура ночью +8...+10°С, днем +14...+16°С.
Погода в Одесской области 16 октября
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северный, 12-14 м/с.
- Температура ночью +5...+10°С, днем +11...+16°С.
- На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 2-4 км.
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