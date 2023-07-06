"Будьте щасливі за найменшої можливості": в Одесі відбудеться благодійний концерт

Пресбрифінг присвячений концерту. Фото: Новини.LIVE

У Міжнародному культурному центрі УНІОН відбувся пресбрифінг, присвячений концерту, що відбудеться на честь 70-річного ювілею видатного одеського музиканта, композитора, засновника і президента всесвітньо відомого Odesa Jazz Fest, педагога Юрія Кузнецова. Захід під назвою "Будьте щасливі за найменшої можливості" запланований на 11 липня в самому серці культурного центру УНІОН.

Про це Новини.LIVE дізнались на пресконференції.

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У концерті візьмуть участь провідні одеські музиканти, вокалісти та актори, серед яких Вадим Бессараб, Олексій Пєтухов, Андрій Показ, Олег Субботін, Анастасія Букіна, Ганна Ткач, Борис Барський, Володимир Комаров, Сільветта Атауліна. Захід обіцяє бути незабутнім, з багатьма сюрпризами та згадками про Юрія Кузнецова.

Пресбрифінг присвячений концерту. Фото: Новини.LIVE

"Це буде дуже теплий вечір, буде багато сюрпризів, ми будемо багато згадувати Юру. 11 липня у нього ювілей. Ми дуже хочемо зустрітись, зустріти друзів, зануритись в чудові спогади та у гармонію музики, що народжується енергією любові, таланта, життя… На сцені будуть прекрасні, відомі музиканти, друзі Юри, колеги, учні", — координатор проєкту, громадський діяч Олена Павлова.

Юрій Кузнецов завжди був відомий своїм сприянням у благодійних концертах та особистою допомогою. Тому, зважаючи на поточну ситуацію, кошти, зібрані під час концерту та вхідні внески, будуть передані у благодійний фонд "Корпорація Монстрів" для забезпечення тактичної медицини для наших захисників. Зробити внески можна буде особисто в бокси перед концертом, або онлайн по QR коду, який є і на афішах заходу.

Офіційна афіша заходу. Фото: соцмережі

Співзасновниця БФ "Корпорація Монстрів", Діна Казацкер, підкреслила важливість цього благодійного заходу та наголосила, що лише разом можемо забезпечити наших бійців необхідними засобами медицини. Вона підкреслила, що фраза "Будьте щасливі за найменшої можливості", яку повторював Юрій Кузнецов, ніколи не буде забута, і зараз, щоб бути щасливими, ми повинні піклуватись про життя та добробут наших захисників.

Раніше ми писали, що понад 15 тисяч військовослужбовців пройшли навчання з тактичної допомоги в інструкторів благодійної організації PULSE. Серед тих, хто отримав важливі навички, які рятують життя, — спецпризначенці, які працюють в найгарячіших точках.