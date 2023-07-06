"Будьте счастливы при малейшей возможности": в Одессе состоится благотворительный концерт

Пресс брифинг посвящен концерту. Фото: Новини.LIVE

В Международном культурном центре УНИОН состоялся пресс брифинг, посвященный концерту, который состоится в честь 70-летнего юбилея выдающегося одесского музыканта, композитора, основателя и президента всемирно известного Odesa Jazz Fest, педагога Юрия Кузнецова. Мероприятие под названием "Будьте счастливы при малейшей возможности" запланировано на 11 июля в самом сердце культурного центра УНИОН.

Об этом Новини.LIVE узнали на пресс-конференции.

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В концерте примут участие ведущие одесские музыканты, вокалисты и актеры, среди которых Вадим Бессараб, Алексей Петухов, Андрей Показ, Олег Субботин, Анастасия Букина, Анна Ткач, Борис Барский, Владимир Комаров, Сильветта Атаулина. Мероприятие обещает быть незабываемым, со многими сюрпризами и упоминаниями о Юрии Кузнецове.

Прессбрифинг посвящен концерту. Фото: Новини.LIVE

"Это будет очень теплый вечер, будет много сюрпризов, мы будем много вспоминать Юру. 11 июля у него юбилей. Мы очень хотим встретиться, встретить друзей, погрузиться в чудесные воспоминания и в гармонию музыки, которая рождается энергией любви, таланта, жизни… На сцене будут прекрасные, известные музыканты, друзья Юры, коллеги, ученики", — координатор проекта, общественный деятель Елена Павлова.

Юрий Кузнецов всегда был известен своим содействием в благотворительных концертах и личной помощи. Поэтому, принимая во внимание текущую ситуацию, средства, собранные во время концерта и входящие взносы, будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация Монстров" для обеспечения тактической медицины для наших защитников. Сделать взносы можно будет лично в боксы перед концертом или онлайн по QR коду, который есть и на афишах мероприятия.

Официальная афиша мероприятия. Фото: соцсети

Со учредительница БФ "Корпорация Монстров", Дина Казацкер, подчеркнула важность этого благотворительного мероприятия и подчеркнула, что только вместе можем обеспечить наших бойцов необходимыми средствами медицины. Она подчеркнула, что фраза "Будьте счастливы при малейшей возможности", которую повторял Юрий Кузнецов, никогда не будет забыта, и сейчас, чтобы быть счастливыми, мы должны заботиться о жизни и благополучии наших защитников.

Ранее мы писали, что более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь, — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.