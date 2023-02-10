Арешти та підозри: з чим пов'язана активізація антикорупційної діяльності в Україні, - політконсультант

Передумов для виборів до Верховної Ради чи перевиборів поки немає

Боротьба з корупціонерами в Україні вийшла на новий, досі небачений рівень. Чи не щодня затримують чиновників різних рівнів "на гарячому", зокрема й на Одещині. Чим викликана така активність правоохоронців?

Чому затримань все більше? Що може приховувати активна антикорупційна дільність під час війни? І хто може бути на черзі в Одесі?

Журналістка Новини.LIVE спробувала розібратися у ситуації разом із політконсультантом Владиславом Станковим.

— Можна сказати, що після нового року на Одещині розпочали досить серйозні затримання. Першим "попався" заступник Одеської ОВА Олег Муратов. Минулого тижня був затриманий ще один чиновник за земельні махінації. Це збіг обставин чи, можна сказати, звіт перед європейськими донорами?

— Це досить глибоке питання, яке має своє коріння. По всій Україні активізувалися антикорупційні органи та пролунали гучні арешти, підозри. Корупція давно існує в нашій країні і яка б владна не прийшла, вона говорить, що з нею треба боротися. Чому це зараз відбувається? Як на мене, це пов’язано з внутрішніми аспектами — моральність корупції під час воєнного стану. Але не останні тут і зовнішньополітичні процеси.

Є два фронти: де воюють ЗСУ, помирають люди та внутрішній, економічний. Корупція завдає потужний удар по ньому, бо в бюджеті не вистачає грошей, нам допомагають донори, аби країна якось функціонувала. Ці питання пов’язані, бо зараз у США розпочинається передвиборча кампанія, де опонентами виступає Джозеф Байден та Дональд Трамп. Основною тезою республіканської партії є: "А навіщо ми виділяємо стільки коштів країні з таким рівнем корупції?". Схожі меседжі в європейському середовищі. Таке явище руйнує довіру між країнами.

Я вважаю, що активна боротьба пов'язана з цими подіями. Щоб не було розчарування наших партнерів у тих бюджетах, які конче потрібні нашій країні. Від нас є контрмеседж і для українців, які збирають кошти на ЗСУ. Може, ця історія дещо запізнилася, але це потрібно нам, щоб у нас формувалися добрі відносини з партнерами, а також відновити довіру між владою та громадськістю.

— Активність правоохоронних органів у нас найчастіше асоціюється з майбутніми виборами. Багато хто зараз говорить про те, що дали негласний старт передвиборчої кампанії. Ваша думка щодо цього?

— Зараз я не бачу можливості проведення виборів. На мою думку, не існує того політичного поля, тому що війна не дає можливості формування повноцінних політпартій. Сьогодні критикувати чинну владу неправильно, оцінку роботи надамо після війни. Нині нам треба об’єднатися. Не бачу передумов для виборів до Верховної Ради чи перевиборів. Не знаю, як виходитиме влада з цієї ситуації, бо терміни наближаються, а скільки триватиме війна невідомо. Можливо, їх перенесуть. Адже зараз немає умов для роботи політпартій, як раніше.

На сьогодні основним інструментом політтехнологів є соціологічні дослідження щодо рівня підтримки політичних лідерів. У цих умовах дуже складно їх провести. Люди не можуть об’єктивно визначитися. Найперше, це підтримка довіри до президента, ніж до партії. Боротьба з корупцією на різних рівнях виконує своє завдання. Наприклад, митниця одна із важливих статей прибуткової частини бюджету, так само й податкова. Затримання можуть дати економічний ефект.

— А як щодо внутрішнього ефекту? Чи можна говорити, що ці затримання підіймають моральний дух?

— В країні є презумпція невинуватості й треба розуміти, коли публічно кажуть, що людина корупціонер без суду і слідства, то це має певне формування громадської думки до цієї людини. Треба чекати вирок суду. Ми не мали досвіду праці під час війни. У нас звикли ставити кліше, хоча треба починати з себе. Коли ти даєш хабар, то ти в системі. В українському суспільстві є ГО, які ведуть антикорупційні розслідування. Раніше про це не чули, а в сьогоденні є реакція.

— Чи можна говорити, що затримання сьогодні це передвісники більш скандальних затримань?

— О, так. Ця робота буде продовжена і посилюватиметься. Будуть зміни в Кабміні, скандали з високопосадовцями, особливо з депутатами. Регіональна політика теж даватиме інфоприводи. Корупція не дає розвиватись, а наше майбутнє залежить від допомоги партнерів.

— Хто, на вашу думку, може стати наступним у нас на Одещині? І чи будуть такі?

— У нас є міська та обласна влада, є регіональні представництва. Це буде робитись із найактивнішими, які даватимуть привід. Але важливо, щоб ця боротьба не стала елементом контролю місцевої влади та агентом впливу. Ми прагнемо ввійти в Європейських Союз, тому і маємо мислити демократично. Треба тримати здоровий глузд. Не хочу бути суддею, але з кожним місяцем активності антикорупційної діяльності, люди більше слідкуватимуть за собою.

— Боротьба з корупцією може бути першим кроками України на шляху до ЄС?

— Ми показуємо, що ми боремося з корупцією, ми змінюємося. і у нас можливості робити ці зміни. В довоєнний час антикорупційні органи працювали з малою кількістю підозр, а тепер все інакше.

— А ви взагалі вірите в те, що в нашій країні можливо подолати корупцію? Що для цього потрібно зробити?

— Корупція існує абсолютно у всіх країнах. Це явище, яке важко знищити, бо вона може бути різною: побутовою, у верхніх ешелонах влади та в змовах інтернаціональних компаній. Але відсоток може бути максимально зменшеним і це те, що ми маємо зробити. Тут важливий фідбек від мешканців. Є купа гарячих ліній, анонімних звернень щодо повідомлення протиправних дій. Відсоток ми можемо зменшити, але не так, щоб це не стало політичним інструментом. Має бути баланс сили.