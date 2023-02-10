Аресты и подозрения: с чем связана активизация антикоррупционной деятельности в Украине, - политконсультант

Предпосылок для выборов в Верховную Раду или перевыборы пока нет

Борьба с коррупционерами в Украине вышла на новый, до сих пор невиданный уровень. Ежедневно задерживают чиновников разных уровней с поличным, в том числе и на Одесчине. Чем вызвана такая активность правоохранителей?

Почему задержаний все больше? Что может скрывать активная антикоррупционная деятельность во время войны? И кто может оказаться на очереди в Одессе?

Журналистка Новини.LIVE попыталась разобраться в ситуации вместе с политическим консультантом Владиславом Станковым.

— Можно сказать, что после нового года в Одесской области начались достаточно серьезные задержания. Первым попался заместитель Одесской ОВА Олег Муратов. На минувшей неделе был задержан еще один чиновник за земельные махинации. Это стечение обстоятельств, можно сказать, отчет перед европейскими донорами?

— Это довольно глубокий вопрос, у которого есть свои корни. По всей Украине активизировались антикоррупционные органы и раздались громкие аресты, подозрения. Коррупция давно существует в нашей стране и какая бы власть не пришла, она говорит, что с ней нужно бороться. Почему это сейчас происходит? По-моему, это связано с внутренними аспектами — нравственность коррупции во время военного положения. Но не последние здесь и внешнеполитические процессы.

Есть два фронта: где воюют ВСУ, умирают люди и внутренний, экономический. Коррупция наносит мощный удар по нему, потому что в бюджете не хватает денег, нам помогают доноры, чтобы страна как-то функционировала. Эти вопросы связаны, потому что сейчас в США начинается предвыборная кампания, где оппонентами выступают Джозеф Байден и Дональд Трамп. Основным тезисом республиканской партии выступает: "А зачем мы выделяем столько средств стране с таким уровнем коррупции?" Похожие месседжи в европейской среде. Такое явление рушит доверие между странами.

Я считаю, что активная борьба связана с этими событиями. Чтобы не было разочарования наших партнеров в тех бюджетах, которые очень нужны нашей стране. От нас есть контр-месседж и для украинцев, которые собирают средства на ВСУ. Может, эта история несколько запоздала, но это нужно нам, чтобы у нас формировались хорошие отношения с партнерами, а также восстановить доверие между властью и общественностью.

— Активность правоохранительных органов у нас чаще ассоциируется с предстоящими выборами. Многие сейчас говорят о том, что дали негласный старт предвыборной кампании. Ваше мнение на этот счет?

— Сейчас я не вижу возможности проведения выборов. На мой взгляд, не существует того политического поля, потому что война не дает возможности формирования полноценных политпартий. Сегодня критиковать действующую власть неправильно, оценку работы дадим после войны. Теперь нам нужно объединиться. Не вижу предпосылок для выборов в Верховную Раду или перевыборы. Не знаю, как будет выходить власть из этой ситуации, потому что сроки приближаются, а сколько будет длиться война неизвестно. Возможно, их перенесут. Ведь сейчас нет условий для работы политических партий, как раньше.

На сегодняшний день основным инструментом политтехнологов являются социологические исследования относительно уровня поддержки политических лидеров. В этих условиях очень сложно провести их. Люди не могут объективно определиться. Прежде всего, это поддержка доверия к президенту, чем к партии. Борьба с коррупцией на разных уровнях выполняет свою задачу. Например, таможня одна из важных статей доходной части бюджета, так же и налоговая. Задержания могут дать экономический эффект.

— А что касается внутреннего эффекта? Можно ли говорить, что эти задержания поднимают моральный дух?

— В стране есть презумпция невиновности и нужно понимать, когда публично говорят, что человек коррупционер без суда и следствия, то это имеет определенное формирование общественного мнения к этому человеку. Надо ждать приговор суда. У нас не было опыта работы во время войны. У нас привыкли ставить клише, хотя нужно начинать с себя. Когда ты даешь взятку, ты в системе. В украинском обществе есть общественные организации, ведущие антикоррупционные расследования. Раньше об этом не слышали, а в настоящее время есть реакция.

— Можно ли говорить, что задержание сегодня предвестники более скандальных задержаний?

— О, да. Эта работа будет продолжена и будет усиливаться. Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками, особенно с депутатами. Региональная политика тоже будет давать инфоповоды. Коррупция не позволяет развиваться, а наше будущее зависит от помощи партнеров.

— Кто, по вашему мнению, может стать следующим у нас в Одесской области? И будут ли такие?

— У нас есть городские и областные власти, есть региональные представительства. Это будет делаться с самыми активными, которые будут давать повод. Но важно, чтобы эта борьба не стала элементом контроля местных властей и агентом влияния. Мы стремимся войти в Европейский Союз, поэтому и должны мыслить демократически. Надо держать здравый смысл. Не хочу быть судьей, но с каждым месяцем активности антикоррупционной деятельности люди будут больше следить за собой.

— Борьба с коррупцией может быть первым шагом Украины на пути в ЕС?

— Мы показываем, что мы боремся с коррупцией, мы меняемся и у нас есть возможность делать эти изменения. В довоенное время антикоррупционные органы работали с небольшим количеством подозрений, а теперь все иначе.

— А вы вообще верите в то, что в нашей стране можно преодолеть коррупцию? Что для этого нужно сделать?

— Коррупция существует абсолютно во всех странах. Это явление трудно уничтожить, потому что оно может быть разным: бытовым, в верхних эшелонах власти и в заговорах интернациональных компаний. Но процент может быть максимально уменьшен и это то, что мы должны сделать. Здесь важен фидбэк от жителей. Есть куча горячих линий, анонимных обращений по поводу сообщения противоправных действий. Процент мы можем снизить, но не так, чтобы это не стало политическим инструментом. Должен быть баланс силы.