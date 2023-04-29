Буйневич розповіла, як будуть навчатися одеські школярі у вересні та коли почнуться канікули

Дівчинка у школі. Фото: Pexels

Сьогодні, 29 квітня, в Одесі відбулася нарада керівників закладів загальної середньої освіти. Директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, як будуть навчатися школярі у вересні та коли розпочнуться літні канікули.

Про це Олена Буйневич написала у Facebook.

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Буйневич повідомила, що останній день навчання 22/23 року за рішенням переважної більшості шкіл Одеси буде 26 травня.

Як будуть навчатися школярі з вересня

"З 1 вересня всі школи міста здійснюватимуть освітній процес і очно, і дистанційно. Ті, що мають укриття або матимуть його до осені — у своїх будівлях. Всі інші — в будівлях закладів з укриттям. Рішення за конкретну дитину прийматимуть тільки батьки. Освітяни забезпечать можливість зробити вибір", — розповіла Буйневич.

Батьки будуть обирати формат навчання для своїх дітей

За словами Буйневич, всім батькам класні керівники дітей невдовзі запропонують надати інформацію про те, у якій формі буде навчатися школяр. Вони зможуть обрати між очним навчання та з використанням технологій дистанційного навчання.

Буйневич наголосила, що це необхідно для того, аби розподілити учнів закладів без сховищ в заклади з ними.

"Шановні батьки. Інформацію про наявність сховища у вашій школі, адреси очних шкіл, де проходитиме навчання, вам повідомлять у закладі освіти вашої дитини. Про сховища та укриття в школах і садочках окремо розповім одразу після сесії міської ради, але тільки в цифрах. Адреси і номери — в своєму закладі", — додала Буйневич.

Нагадаємо, в Україні продовжуються обговорення з приводу можливих змін у шкільній програмі, але заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив, що жодних скорочень предметів не буде, включаючи природничо-наукові дисципліни, такі як хімія, фізика та біологія. Натомість обговорюється оптимізація навантаження на учнів та концептуальні питання.