Буйневич рассказала, как будут учиться одесские школьники в сентябре и когда начнутся каникулы

Девочка в школе. Фото: Pexels

Сегодня, 29 апреля, в Одессе прошло совещание руководителей учреждений общего среднего образования. Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала, как будут учиться школьники в сентябре и когда начнутся летние каникулы.

Об этом Елена Буйневич написала в Facebook.

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Буйневич сообщила, что последний день учебы 22/23 года по решению подавляющего большинства школ Одессы будет 26 мая.

Как будут учиться школьники с сентября

"С 1 сентября все школы города будут осуществлять образовательный процесс и очно, и дистанционно. Те, что имеют укрытие или будут иметь его до осени — в своих зданиях. Все остальные — в зданиях учреждений с укрытием. Решение за конкретного ребенка будут принимать только родители. Педагоги обеспечат возможность сделать выбор", — рассказала Буйневич.

Родители будут выбирать формат обучения для своих детей

По словам Буйневич, всем родителям классные руководители детей предложат предоставить информацию о том, в какой форме будет учиться школьник. Они смогут выбрать между очным обучением и с использованием технологий дистанционного обучения.

Буйневич отметила, что это необходимо для того, чтобы распределить учеников учреждений без убежищ в заведения с ними.

"Уважаемые родители. Информацию о наличии убежища в вашей школе, адреса очных школ, где будет проходить обучение, вам сообщат в учебном заведении вашего ребенка. Об убежищах и укрытиях в школах и садиках отдельно расскажу сразу после сессии городского совета, но только в цифрах. Адреса и номера — в своем заведении", — добавила Буйневич.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения возможных изменений в школьной программе, но заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что никаких сокращений предметов не будет, включая естественнонаучные дисциплины, такие как химия, физика и биология. Обсуждается оптимизация нагрузки на учащихся и концептуальные вопросы.