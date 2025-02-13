Вартість квітів в Одесі до Дня закоханих

Чоловік вибирає букет. Фото: Новини.LIVE

Хоч як банально це звучить, символом Дня святого Валентина є червоні троянди. Існує легенда про Афродіту, яка, поспішаючи до свого коханого, наступила на кущ білих троянд. Через гострі колючки богиня поранила ногу, і краплі її крові забарвили квіти в червоний колір. Відтоді ці квіти стали уособленням абсолютної любові та пристрасті.

Скільки ж цьогоріч коштує букет у переддень свята, повідомляють Новини.LIVE.

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Вартість букетів

Ціни на квіти в Одеси, безумовно, різняться, все залежить від оформлення та кількості. Проте знайти букет можна на будь-який смак і бюджет. В середньому квіти розпочинаються від 1560 грн. За цю суму ви зможете знайти букет, що складатиметься з 5 червоних троянд та 10 тюльпанів, з тематичним оздобленням у формі сердець та крафтовим папером. І це вже зі знижкою від інтернет-магазину.

Скриншот з варіантами букетів. Фото: buketland.ua

Одним із символічних доповнень до букета може стати м'яка іграшка. Букет з 19 червоних троянд і 30-сантиметровою іграшкою в формі ведмедя із серцем коштуватиме 2899 грн. Продавці наголошують на свіжості квітів та гарантії, що вони простоять у вас у свіжому вигляді мінімум п'ять днів. В іншому випадку ви зможете обміняти букет.

Скриншот з букетами до Дня закоханих. Фото: flowers.ua

Нестандартні букети

Якщо ви все ж таки бажаєте здивувати свою кохану нестандартним букетом, на честь свята асортимент магазинів дуже змінився. За букет з 15 червоних та 16 білих троянд з оформленням доведеться заплатити 3599 грн. Більший варіант, з 55 троянд, буде коштувати 6160 грн. Новаторства у збиранні букета тягнуть за собою відповідні ціни.

Скриншот варіантів букетів. Фото: floristik.ua

Трендові Instagram-букети

Все більше набирають популярності студії квітів з асортиментом в інстаграмі. За середній букет з гортензією та трояндами в таких магазинах ціна від 2500 грн до 2800 грн. Якщо ж ви бажаєте здивувати свою кохану великим інстаграмним букетом з декількома видами троянд та гортензії, коштувати він буде 6000 грн.

Скриншот з трендовими букетами. Фото: @miamor_od

Вартість квітів

Якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму або ж хочете зібрати букет самостійно, то можна придбати квіти поштучно. Ціна, якщо замовляти в інтернет-магазинах, буде такою:

Альстромерія — 65 грн

Тюльпан — 70 грн

Ірис — 90 грн

Троянда до метра — 110 грн

Фрезія — 120 грн

Гербера — 130 грн

Ромашка — 150 грн

Орхідея — 200 грн

Троянда більше метра – 250 грн

Півонія — 250 грн

Лілія — 330 грн

Гортензія — 700 грн

Скриншот з вартістю тюльпанів поштучно. Фото: proflowers.ua

Від класичних букетів до композицій у формі серця — вибір залежить від уподобань і бюджету. Інтернет-магазини вже рясніють різними пропозиціями, рекомендується зробити замовлення заздалегідь, щоб квіти встигли доставити вашій дамі.

Раніше ми писали, як створити романтичну атмосферу вдома. А також факти, які ніхто не знав про День закоханих.