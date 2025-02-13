Стоимость цветов в Одессе ко Дню влюбленных

Мужчина выбирает букет. Фото: Новини.LIVE

Как бы банально это ни звучало, символом Дня святого Валентина являются красные розы. Существует легенда об Афродите, которая, спеша к своему возлюбленному, наступила на куст белых роз. Из-за острых колючек богиня поранила ногу, и капли ее крови окрасили цветы в красный цвет. С тех пор эти цветы стали олицетворением абсолютной любви и страсти.

Сколько же в этом году стоит букет в канун праздника, сообщают Новини.LIVE.

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Стоимость букетов

Цены на цветы в Одессе, безусловно, различаются, все зависит от оформления и количества. Однако найти букет можно на любой вкус и бюджет. В среднем цветы начинаются от 1560 грн, за эту сумму вы сможете найти букет, состоящий из 5 красных роз и 10 тюльпанов, с тематическим оформлением в форме сердец и крафтовой бумагой. И это уже со скидкой от интернет-магазина.

Скриншот с вариантами букетов. Фото: buketland.ua

Одним из символических дополнений к букету может стать мягкая игрушка. Букет из 19 красных роз и 30-сантиметровой игрушкой в форме медведя с сердцем будет стоить 2899 грн. Продавцы акцентируют на свежести цветов и гарантии, что они простоят у вас в свежем виде минимум пять дней. В противном случа, вы сможете обменять букет.

Скриншот с букетами ко Дню влюбленных. Фото: flowers.ua

Нестандартные букеты

Если вы все же хотите удивить свою любимую нестандартным букетом, в честь праздника ассортимент магазинов очень изменился. За букет из 15 красных и 16 белых роз с оформлением придется заплатить 3599 грн. Более крупный вариант, из 55 роз, будет стоить 6160 грн. Новаторства в сборке букета влекут за собой соответствующие цены.

Скриншот вариантов букетов. Фото: floristik.ua

Трендовые Instagram-букеты

Все больше набирают популярность студии цветов с ассортиментом в инстаграме. За средний букет с гортензией и розами в таких магазинах цена от 2500 грн до 2800 грн. Если же вы хотите удивить свою любимую большим инстаграмным букетом с несколькими видами роз и гортензии, стоить он будет 6000 грн.

Скриншот с трендовыми букетами, фото: @miamor_od

Стоимость цветов

Если вы предпочитаете минимализм или же хотите собрать букет самостоятельно, то можно приобрести цветы поштучно. Цена, если заказывать в интернет-магазинах, будет такая:

Альстромерия — 65 грн

Тюльпан —70 грн

Ирис — 90 грн

Роза до метра —110 грн

Фрезия —120 грн

Гербера — 130 грн

Ромашка — 150 грн

Орхидея —200 грн

Роза больше метра —250 грн

Пион — 250 грн

Лилия — 330 грн

Гортензия — 700 грн

Скриншот со стоимостью тюльпанов поштучно. Фото: proflowers.ua

От классических букетов до композиций в форме сердца — выбор зависит от предпочтений и бюджета. Интернет-магазины уже пестрят различными предложениями, рекомендуется сделать заказ заранее, чтобы цветы успели доставить вашей даме.

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