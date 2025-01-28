На Миколаївщині підлітки побили маленьку дівчинку

Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik

У Первомайську на Миколаївщині жорстоко побили 12-річну дівчинку. Нападницями стали три підлітки, які неодноразово били постраждалу в присутності інших дітей.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Булінг на Миколаївщині

Відомо, що інцидент стався ще в травні минулого року, але справу вдалося розкрити тільки зараз завдяки запису, виявленому інспектором служби освітньої безпеки під час профілактичної роботи в одному з місцевих навчальних закладів.

На відео видно, як троє підлітків віком 14, 15 та 16 років побили 12-річну дівчину. Напад відбувся на вулиці в присутності групи свідків, однак на той момент ніхто з них не звернувся до поліції. За попередніми даними, діти неодноразово били потерпілу через особисті неприязні стосунки.

Що загрожує за булінг

Правоохоронці швидко встановили всіх учасників конфлікту і розпочали досудове розслідування. Справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України "Катування", що передбачає покарання у вигляді ув’язнення від п’яти до десяти років. Водночас поліція продовжує встановлювати всі обставини події та з’ясовувати роль кожного з учасників конфлікту.

Нагадаємо, ведучий нового українського реаліті-шоу згадав про булінг у школі. Також ми писали, що Каменських доєдналась до міжнародного проєкту, спрямованого на протидію булінгу.