На Николаевщине подростки избили маленькую девочку

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: freepik

В Первомайске на Николаевщине жестоко избили 12-летнюю девочку. Нападающими стали три подростка, которые неоднократно избивали пострадавшую в присутствии других детей.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Буллинг на Николаевщине

Инцидент произошел еще в мае прошлого года, но дело удалось раскрыть только сейчас благодаря записи, обнаруженной инспектором службы образовательной безопасности во время профилактической работы в одном из местных учебных заведений.

На видео видно, как трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет избили 12-летнюю девушку. Нападение произошло на улице в присутствии группы свидетелей, однако на тот момент никто из них не обратился в полицию. По предварительным данным, дети неоднократно избивали потерпевшую из-за личных неприязненных отношений.

Что грозит за буллинг

Правоохранители быстро установили всех участников конфликта и начали досудебное расследование. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки", что предусматривает наказание в виде заключения от пяти до десяти лет. В то же время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и выяснять роль каждого из участников конфликта.

Напомним, ведущий нового украинского реалити-шоу вспомнил о буллинге в школе. Также мы писали, что Каменских присоединилась к международному проекту, направленному на противодействие буллингу.