Як одесити пережили чергову атаку з боку Росії

Згорілі машини на подвір'ї багатоповерхового будинку. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Під ранок росіяни направили на Одесу крилату ракету "Іскандер" та 7 Shahed. Загалом же по одеському регіону було випущено 11 таких дронів. Всі об'єкти були знищені в повітрі та не досягли мети. Проте уламки впали на житловий масив, де мирно спали люди.

Як пережили минулу ніч одесити та що їм довелося випробувати за час атаки, бачили журналісти Новини.LIVE.

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Звичайний багатоповерховий будинок...Таких в Одесі сотні. Під ранок люди мирно спали, багато хто навіть не почув сигналу тривоги. Розбудив страшний вибух. Перше, що почали робити будити рідних та близьких. Далі вже за інерцією.

"Я почула вибух і одразу кинулася до доньки, забрала її з кімнати та закрила у ванній. Потім кинулася подивитися що з машиною, яку купила рік тому, але на жаль, від неї залишився тільки номер. Я вибігла у двір та хотіла відігнати машину, але було вже пізно — машина згоріла дотла", — розповідає Алла.

Постраждала одеситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Удар дрона припав на дитячий майданчик недалеко, де стояла машина Алли. Жінка зізнається від хвилювання піднявся цукор, ледь повернулася до квартири. Від страху у собаки стався серцевий напад, ледь відкачали.

"Дуже шкода машину, довго на неї збирала кошти, і залишитися без машини — мені як інваліду другої групи дуже важко, для мене це був засіб пересування. Навіть не знаю, як тепер бути. Але, слава Богу, що всі живі та здорові", — каже Алла.

Дрони знищили машини одеситів. Фото: Новини.LIVE

Без машини на якийсь час залишився і Анатолій. На щастя, вона не згоріла, але досить сильно постраждала, тепер потрібен ремонт, а скільки він обійдеться поки говорити рано. Чоловік зізнається, що досі не відійшов від стресу.

"Це дуже сильний стрес. Поки що не розумію, що сталося. В машині вибито скло з правого боку, тріснуло лобове скло, є пробоїни на кузові. Не знаю, чи буде компенсація. Але у країні таке відбувається, що всім потрібна компенсація, і виплатять її чи ні, це дуже сумнівно. Навіть не знаю, до кого за цією компенсацією звертатися", — каже Анатолій.

Машина Анатолія після прильоту дрону. Фото: Новини.LIVE

Майже всі квартири залишилися без вікон. Фото: Новини.LIVE

Скло все вибило внаслідок вибухової хвилі. Фото: Новини.LIVE

Майже у всіх квартирах вибиті вікна, а деякі мешканці залишилися і без дверей. Люди зазначають, що комунальники приїхали досить швидко і розпочали роботу із прибирання території.

Скільки постраждало

За даними Одеської міськради, внаслідок ранкової атаки на Одесу в Київському районі пошкоджено понад 900 вікон у 10 будинках. Зараз комунальники допомагають людям закривати віконні отвори плівкою та ОСБ-листами. На місці розгорнуто міський оперативний штаб, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою ''єВідновлення''.

Раніше ми писали, що минулої ночі ворог атакував Харківщину та Одещину. А також, що Франція відправить Україні винищувачі.