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Час диктує нові правила виживання: директорка Одеського українського театру Юлія Пивоварова

11 лютого 2023 19:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Українські треба рятувати шляхом зміни системи праці, - директорка українського театру в Одесі Юлія Пивоварова.
У театру забрали дотації та врізали зарплатню
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Культурне життя в Одесі відновлюється, про що говорять прем’єри на міських афішах. Але війна торкнулася творчої галузі, і за лаштунками театру переживають не найкращі часи.

Як виживає театр в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповіла директорка Одеського академічного музично-драматичного театру ім.В.Василька Юлія Пивоварова. 

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"Ми з колегами багато років говоримо про те, що Міністерство культури  займається справами лише Національних театрів, а всі інші їх не надто цікавить. Я розумію, в країні йде війна. Згадаймо Черчилля, який казав, що коли на культуру не виділяються гроші, то за що ми воюємо? Це насправді так, але така ситуація в Україні, і найперше зараз — це ЗСУ", — відзначила директорка. 

У зв’язку з цим відбувається скорочення фонду заробітної плати та допомоги. Ситуація з обмеженням виплат доводиться йти на кардинальні рішення — проєктну систему праці. Це коли в театрі залишається мінімальна кількість трупи та адміністративної частини.  

"Соціалізм закінчився 30 років тому, і та модель існування театру, з тих часів, зараз у дисбалансі. Європейські театри існують за гранти. На такі проєкти збираються актори: вони грають, заробляють гроші та шукають нові проєкти за такою ж системою", — розповіла Юлія Пивоварова. 

За словами директорки театру, зараз вдається заробляти, щоб сплатити за опалення та світло. Можуть залишатися навіть заощадження, щоб ставити вистави, вони також коштують грошей. Такі вимоги диктує дуже важкий ринок.

"Довелося піти на непопулярні заходи. Хтось виходить на сцену двічі на місяць, що є нечесним. Як платити зарплатню? Зараз у театрі триває конкурс, люди ображаються, тому що багато з них віддали українському театру все життя, і це правда. Я зараз змушена це робити, інакше ми не зможемо вижити", — відповіла Пивоварова. 

 

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