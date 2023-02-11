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Время диктует новые правила выживания: директор Одесского украинского театра Юлия Пивоварова

11 февраля 2023 19:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Украинские нужно спасать путем изменения системы труда, - директор украинского театра в Одессе Юлия Пивоварова.
У театра забрали дотации и урезали зарплату
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Культурная жизнь в Одессе возобновляется, о чем говорят премьеры на городских афишах. Но война затронула творческую отрасль, и за кулисами театра переживают не лучшие времена.

Как выживает театр в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала директор Одесского академического музыкально-драматического театра им. В.Василько Юлия Пивоварова.

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"Мы с коллегами много лет говорим о том, что Министерство культуры занимается делами только Национальных театров, а все остальные их не слишком интересуют. Я понимаю, в стране идет война. Вспомним Черчилля, который говорил, что если на культуру не выделяются деньги, то за что мы воюем? Это действительно так, но такая ситуация в Украине, и в первую очередь сейчас — это ВСУ", — отметила директор.

В связи с этим происходит сокращение фонда заработной платы и пособия. Ситуация с ограничением выплат приходится идти на кардинальные решения — проектную систему труда. Это когда в театре остается минимальное количество труппы и административной части.

"Социализм закончился 30 лет назад, и та модель существования театра с тех пор сейчас в дисбалансе. Европейские театры существуют за гранты. На такие проекты собираются актеры: они играют, зарабатывают деньги и ищут новые проекты по такой же системе", — рассказала Юлия Пивоварова.

По словам директора театра, сейчас удается зарабатывать, чтобы оплатить отопление и свет. Могут оставаться даже сбережения, чтобы ставить спектакли, они тоже стоят денег. Такие требования диктует очень тяжелый рынок.

"Пришлось пойти на непопулярные меры. Кто-то выходит на сцену дважды в месяц, что нечестно. Как платить зарплату? Сейчас в театре продолжается конкурс, люди обижаются, потому что многие из них отдали украинскому театру всю жизнь, и это правда. Я сейчас вынуждена это делать, иначе мы не сможем выжить", — ответила Пивоварова.

 

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