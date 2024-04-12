Час дістати повербанки — хто з одеситів сьогодні залишився без світла

Телефон заряджається від повербанка. Фото: Depositphotos

Сьогодні, 12 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Віце-Адмірала Азарова, 6-Б;

Затишна (Уютна), 2, 4, 5, 6, 8;

Аеродромна, 23;

Малішевського (Гастело), 90;

Центральний Аеропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25;

Отрадна, 2, 4, 4/2.

Південний РЕМ:

Озерна, 1, 2, 4-7, 10, 46/47, 58;

пров. 1-й Бузковий, 55;

пров. Дружний 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а;

проїзд Бузковий, 31б, 56;

Ак. Вавилова, 1б, 42/1;

Офіцерська, 3;

Відважних, 20, 22, 26, 28;

Аграрна — усі будинки;

Весняна — усі будинки;

Вірського, 10-12, 14-16, 18, 20/22;

Дениса Максишка (Марії Демченко) — усі будинки;

Миколи Огренича, 1/1а, 1/3а, 6а, 6б;

Яблунева — усі будинки;

Марії Демченко 3-я лінія — усі будинки;

пров. 2-й Марії Демченко — усі будинки;

Таїрова — усі будинки;

Естонська — усі будинки;

Мічуріна — усі будинки;

Омська — усі будинки;

Просвіти — усі будинки;

Студена — усі будинки;

Танфільєва, 11;

Ямська — усі будинки;

пров. Каспійський, 1, 3, 9;

Раллі (Ляпідєвського) — усі будинки;

Фонтанська дорога, 141, 141а;

пров. Ванний — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.



Також ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.