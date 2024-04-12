Час дістати повербанки — хто з одеситів сьогодні залишився без світла
Сьогодні, 12 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Віце-Адмірала Азарова, 6-Б;
- Затишна (Уютна), 2, 4, 5, 6, 8;
- Аеродромна, 23;
- Малішевського (Гастело), 90;
- Центральний Аеропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25;
- Отрадна, 2, 4, 4/2.
Південний РЕМ:
- Озерна, 1, 2, 4-7, 10, 46/47, 58;
- пров. 1-й Бузковий, 55;
- пров. Дружний 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а;
- проїзд Бузковий, 31б, 56;
- Ак. Вавилова, 1б, 42/1;
- Офіцерська, 3;
- Відважних, 20, 22, 26, 28;
- Аграрна — усі будинки;
- Весняна — усі будинки;
- Вірського, 10-12, 14-16, 18, 20/22;
- Дениса Максишка (Марії Демченко) — усі будинки;
- Миколи Огренича, 1/1а, 1/3а, 6а, 6б;
- Яблунева — усі будинки;
- Марії Демченко 3-я лінія — усі будинки;
- пров. 2-й Марії Демченко — усі будинки;
- Таїрова — усі будинки;
- Естонська — усі будинки;
- Мічуріна — усі будинки;
- Омська — усі будинки;
- Просвіти — усі будинки;
- Студена — усі будинки;
- Танфільєва, 11;
- Ямська — усі будинки;
- пров. Каспійський, 1, 3, 9;
- Раллі (Ляпідєвського) — усі будинки;
- Фонтанська дорога, 141, 141а;
- пров. Ванний — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Нагадаємо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.
Також ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.
Читайте Новини.LIVE!