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Час дістати повербанки — хто з одеситів сьогодні залишився без світла

12 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Час дістати повербанки — хто з одеситів сьогодні залишився без світла
Телефон заряджається від повербанка. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 12 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • Віце-Адмірала Азарова, 6-Б;
  • Затишна (Уютна), 2, 4, 5, 6, 8;
  • Аеродромна, 23;
  • Малішевського (Гастело), 90;
  • Центральний Аеропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25;
  • Отрадна, 2, 4, 4/2.

Південний РЕМ:

  • Озерна, 1, 2, 4-7, 10, 46/47, 58;
  • пров. 1-й Бузковий, 55;
  • пров. Дружний 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а;
  • проїзд Бузковий, 31б, 56;
  • Ак. Вавилова, 1б, 42/1;
  • Офіцерська, 3;
  • Відважних, 20, 22, 26, 28;
  • Аграрна — усі будинки;
  • Весняна — усі будинки;
  • Вірського, 10-12, 14-16, 18, 20/22;
  • Дениса Максишка (Марії Демченко) — усі будинки;
  • Миколи Огренича, 1/1а, 1/3а, 6а, 6б;
  • Яблунева — усі будинки;
  • Марії Демченко 3-я лінія — усі будинки;
  • пров. 2-й Марії Демченко — усі будинки;
  • Таїрова — усі будинки;
  • Естонська — усі будинки;
  • Мічуріна — усі будинки;
  • Омська — усі будинки;
  • Просвіти — усі будинки;
  • Студена — усі будинки;
  • Танфільєва, 11;
  • Ямська — усі будинки;
  • пров. Каспійський, 1, 3, 9;
  • Раллі (Ляпідєвського) — усі будинки;
  • Фонтанська дорога, 141, 141а;
  • пров. Ванний — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.

Також ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

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Одеська область
електропостачання
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