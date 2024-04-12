Пора достать повербанки — кто из одесситов сегодня остался без света

Телефон заряжается от повербанка. Фото: Depositphotos

Сегодня, 12 апреля, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас работают над восстановлением и обещают вернуть электроснабжение к 19:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Вице-Адмирала Азарова, 6-Б;

Уютная (Уютная), 2, 4, 5, 6, 8;

Аэродромная, 23;

Малишевского (Гастело), 90;

Центральный Аэропорт, 1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25;

Отрадная, 2, 4, 4/2.

Южный РЭС:

Озерная, 1, 2, 4-7, 10, 46/47, 58;

пер. 1-й Сиреневый, 55;

пер. Дружественный 1, 2а, 4, 12, 29б, 34, 36, 57, 13, 29а;

проезд Сиреневый, 31б, 56;

Ак. Вавилова, 1б, 42/1;

Офицерская, 3;

Отважных, 20, 22, 26, 28;

Аграрная — все дома;

Весенняя — все дома;

Вирского, 10-12, 14-16, 18, 20/22;

Дениса Максишко (Марии Демченко) — все дома;

Николая Огренича, 1/1а, 1/3а, 6а, 6б;

Яблоневая — все дома;

Марии Демченко 3-я линия — все дома;

пер. 2-й Марии Демченко — все дома;

Таирова — все дома;

Эстонская — все дома;

Мичурина — все дома;

Омская — все дома;

Просвещения — все дома;

Студеная — все дома;

Танфильева, 11;

Ямская — все дома;

пер. Каспийский, 1, 3, 9;

Ралли (Ляпидевский) — все дома;

Фонтанская дорога, 141, 141а;

пер. Ванная — все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Напомним, что газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" уточнила, как правильно осуществлять контроль начисления, задолженности и переплаты в коммунальных счетах за природный газ. Для этого важно знать несколько нюансов.



Также мы сообщали, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.