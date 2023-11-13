Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 листопада

Час діставати теплі речі — синоптики розповіли про погоду в Одесі
Завтра, 14 листопада, в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями слабкий туман. Синоптики повідомляють про стрімкий спад температури, стовпчики термометрів опустяться до +13 °C, проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, без опадів. Температура становитиме +7...+12 °C. Вітер південний — 7,5 м/с.
День: вдень в Одесі вийде сонце, зберігатиметься ясна погода. Температура становитиме близько +12...+13 °C. Вітер південний — 7,4 м/с.
Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +11 °C. Вітер західний — до 4,8 м/с.
Схід сонця: 10 листопада сонце зійде о 06:57.
Захід сонця: 10 листопада сонце заходитиме о 16:25.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 28 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
Погода в Україні цього тижня, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Майже щодня будуть опади — у більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.
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