Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 листопада

Жінка переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 листопада, в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями слабкий туман. Синоптики повідомляють про стрімкий спад температури, стовпчики термометрів опустяться до +13 °C, проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, без опадів. Температура становитиме +7...+12 °C. Вітер південний — 7,5 м/с.

День: вдень в Одесі вийде сонце, зберігатиметься ясна погода. Температура становитиме близько +12...+13 °C. Вітер південний — 7,4 м/с.

Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +11 °C. Вітер західний — до 4,8 м/с.

Схід сонця: 10 листопада сонце зійде о 06:57.

Захід сонця: 10 листопада сонце заходитиме о 16:25.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 28 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні цього тижня, з 13 по 19 листопада, буде нестійкою і мінливою. Майже щодня будуть опади — у більшості областей очікуються дощі, але подекуди падатиме мокрий сніг.