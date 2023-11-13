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Пора доставать теплые вещи — синоптики рассказали о погоде в Одессе

13 ноября 2023 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 ноября.
Женщина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 14 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями, местами слабый туман. Синоптики сообщают о стремительном спаде температуры, столбики термометров опустятся до +13 °C, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром будет идти дождь, без существенных осадков. Температура будет составлять +7...+12 °C. Ветер южный — 7,5 м/с.

День: днем в Одессе выйдет солнце, будет держаться ясная погода. Температура составит около +12...+13°C. Ветер южный — 7,4 м/с.

Вечер: к вечеру небо все будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +11 °C. Ветер западный — до 4,8 м/с.

Восход солнца: 10 ноября солнце взойдет в 06:57.
Закат: 10 ноября солнце будет заходить в 16:25.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 28 минут.

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине на этой неделе, с 13 по 19 ноября, будет неустойчивой и изменчивой. Почти каждый день осадки — в большинстве областей ожидаются дожди, но местами будет идти мокрый снег.

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