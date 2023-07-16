Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 липня

Час для прогулянок: якою буде погода сьогодні в Одесі
16 липня 2023 06:30
Одесити гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 16 липня, ясна погода буде триматися в Одесі впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 22-23°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 22-24°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 59%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 3-10 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 28-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
16 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.