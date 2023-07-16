Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 липня

Одесити гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 липня, ясна погода буде триматися в Одесі впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 2-5 м/с.

Температура вночі 22-23°С, вдень 24-26°С.

Температура морської води 22-24°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 59%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 3-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 28-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

16 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечка очікувати варто, подекуди пройдуть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.