Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 июля.

Время для прогулок: какой будет погода сегодня в Одессе.
16 июля 2023 06:30
Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 16 июля, ясная погода будет держаться в Одессе уверенно, днем возможна небольшая облачность. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 22-23°С, днем 24-26°С.
- Температура морской воды 22-24°С.
- Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
- Влажность – 59%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 3-10 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 28-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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