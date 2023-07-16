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Время для прогулок: какой будет погода сегодня в Одессе.

16 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 июля.
Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 16 июля, ясная погода будет держаться в Одессе уверенно, днем ​​возможна небольшая облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 2-5 м/с.
  • Температура ночью 22-23°С, днем ​​24-26°С.
  • Температура морской воды 22-24°С.
  • Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.
  • Влажность – 59%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 3-10 м/с.
  • Температура ночью 14-19°С, днем ​​28-32°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

16 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Божья коровка ожидать стоит, кое-где пройдут грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале .

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