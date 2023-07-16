Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 июля.

Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июля, ясная погода будет держаться в Одессе уверенно, днем ​​возможна небольшая облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Температура ночью 22-23°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 22-24°С.

Атмосферное давление – 763 мм рт. ст.

Влажность – 59%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем ​​28-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

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