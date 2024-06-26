Прогноз погоди в Одесі і області сьогодні, 26 червня

Час ховатись від сонця — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 26 червня, очікується спекотною та сухою. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Одещині та у самій Одесі — температура повітря стає дедалі вищою. Сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +28 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура морської води +19...+20 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Бех опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +15...+20°C, вдень +26...+31 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 26 червня
У середу, 26 червня, в Україні майже по всій території буде стабільно сухо та сонячно. Проте пощастить не всім регіонам — у середу на дощі слід очікувати жителям Карпатах, на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. У середу в Україні очікується +24...+29 °C, на півдні до +30 °C, у Києві — сонячно, до +26 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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