Прогноз погоди в Одесі і області сьогодні, 26 червня

Чоловік відпочиває на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 26 червня, очікується спекотною та сухою. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Одещині та у самій Одесі — температура повітря стає дедалі вищою. Сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура морської води +19...+20 °C.

Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Бех опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20°C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі на 26 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.



Прогноз погоди в Україні 26 червня

У середу, 26 червня, в Україні майже по всій території буде стабільно сухо та сонячно. Проте пощастить не всім регіонам — у середу на дощі слід очікувати жителям Карпатах, на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. У середу в Україні очікується +24...+29 °C, на півдні до +30 °C, у Києві — сонячно, до +26 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні на 26 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.