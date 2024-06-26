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Час ховатись від сонця — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні

26 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області сьогодні, 26 червня
Чоловік відпочиває на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 26 червня, очікується спекотною та сухою. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Одещині та у самій Одесі — температура повітря стає дедалі вищою. Сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
Прогноз погоди в Одесі на 26 червня
Детальний проноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Бех опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+20°C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі на 26 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
 

Прогноз погоди в Україні 26 червня

У середу, 26 червня, в Україні майже по всій території буде стабільно сухо та сонячно. Проте пощастить не всім регіонам — у середу на дощі слід очікувати жителям Карпатах, на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. У середу в Україні очікується +24...+29 °C, на півдні до +30 °C, у Києві — сонячно, до +26 °C.

Прогноз погоди в Україніна 26 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 26 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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