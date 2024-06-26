Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 26 июня.

Мужчина отдыхает на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 26 июня, ожидается жаркой и сухой. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Одесской области и в самой Одессе — температура воздуха становится все выше. Сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Бех осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20°C, днем +26...+31°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 26 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 26 июня

В среду, 26 июня, в Украине почти по всей территории будет стабильно сухо и солнечно. Однако повезет не всем регионам — в среду на дожди следует ожидать жителей Карпат, Сумской, Полтавской и Харьковской. В среду в Украине ожидается +24...+29 °C, на юге до +30 °C, в Киеве — солнечно, до +26 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине на 26 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.