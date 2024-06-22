Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 22 червня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у суботу, 22 червня, погода буде ідевльною для прогулянок у місті чи відпочинку на пляжі. Температура повітря сягне позначки у +28 °C, а морська вода прогріється до комфортних +21 °C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно, 5-10 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води +20...+21 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 22 червня

У суботу, 22 червня, погода в Україні обіцяє бути переважно дощовою, подекуди з переходом у зливи. Проте в окремих регіонах країни спостерігатимуться сухі атмосферні прояви.

Безальтернативно сухою буде погода у південних регіонах країни. На решті території, зокрема на заході, у Вінницькій та Житомирській областях, дощитиме. У Карпатах висока ймовірність сильних злив.

Температура повітря в день передбачається в межах +25...+30 °С, на півдні та південному заході +29...+33 °С. У Києві та області без опадів, температура повітря протягом дня +28 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні на 22 червня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на цих вихідних погода зіпсується на заході та півночі України. Там пройдуть дощі з грозами.