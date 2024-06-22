Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Час насолодитися вихідними — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні arrow

Час насолодитися вихідними — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

22 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 22 червня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі у суботу, 22 червня, погода буде ідевльною для прогулянок у місті чи відпочинку на пляжі. Температура повітря сягне позначки у +28 °C, а морська вода прогріється до комфортних +21 °C. Опадів та сильного вітру у регіоні не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Температура морської води +20...+21 °C.
Погода в Одесі на 22 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода на Одещині 22 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 22 червня

У суботу, 22 червня, погода в Україні обіцяє бути переважно дощовою, подекуди з переходом у зливи. Проте в окремих регіонах країни спостерігатимуться сухі атмосферні прояви.

Безальтернативно сухою буде погода у південних регіонах країни. На решті території, зокрема на заході, у Вінницькій та Житомирській областях, дощитиме. У Карпатах висока ймовірність сильних злив.

Температура повітря в день передбачається в межах +25...+30 °С, на півдні та південному заході +29...+33 °С. У Києві та області без опадів, температура повітря протягом дня +28 °С.

Погода в Україні на 22 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 22 червня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на цих вихідних погода зіпсується на заході та півночі України. Там пройдуть дощі з грозами.

погода
Одеса
Одеська область
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди
опади
погода в Україні
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту