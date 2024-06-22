Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пора насладиться выходными — синоптики дали прогноз погоды в Одессе arrow

Пора насладиться выходными — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

22 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 22 июня.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в субботу, 22 июня, погода будет идеальна для прогулок в городе или отдыха на пляже. Температура воздуха достигнет отметки в +28 °C, а морская вода прогреется до комфортных +21 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
  • Температура морской воды +20...+21 °C.
Погода в Одессе на 22 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 22 июня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 22 июня

В субботу, 22 июня, погода в Украине обещает быть преимущественно дождливой, иногда с переходом в ливни. Тем не менее, в отдельных регионах страны будут наблюдаться сухие атмосферные проявления.

Безальтернативно сухой погодой в южных регионах страны. На остальной территории, в частности на западе, в Винницкой и Житомирской областях будет дождь. В Карпатах высока вероятность сильных ливней.

Температура воздуха в день предполагается в пределах +25...+30°С, на юге и юго-западе +29...+33°С. В Киеве и области без осадков температура воздуха в течение дня +28 °С.

Погода в Украине на 22 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 22 июня. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в эти выходные погода испортится на западе и севере Украины. Там пройдут дожди с грозами.

погода
Одесса
Одесская область
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту