Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 22 июня.

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в субботу, 22 июня, погода будет идеальна для прогулок в городе или отдыха на пляже. Температура воздуха достигнет отметки в +28 °C, а морская вода прогреется до комфортных +21 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

Температура морской воды +20...+21 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 22 июня

В субботу, 22 июня, погода в Украине обещает быть преимущественно дождливой, иногда с переходом в ливни. Тем не менее, в отдельных регионах страны будут наблюдаться сухие атмосферные проявления.

Безальтернативно сухой погодой в южных регионах страны. На остальной территории, в частности на западе, в Винницкой и Житомирской областях будет дождь. В Карпатах высока вероятность сильных ливней.

Температура воздуха в день предполагается в пределах +25...+30°С, на юге и юго-западе +29...+33°С. В Киеве и области без осадков температура воздуха в течение дня +28 °С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 22 июня. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в эти выходные погода испортится на западе и севере Украины. Там пройдут дожди с грозами.