Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 22 июня.

Пора насладиться выходными — синоптики дали прогноз погоды в Одессе
В Одессе в субботу, 22 июня, погода будет идеальна для прогулок в городе или отдыха на пляже. Температура воздуха достигнет отметки в +28 °C, а морская вода прогреется до комфортных +21 °C. Осадков и сильного ветра в регионе не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
- Температура морской воды +20...+21 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 22 июня
В субботу, 22 июня, погода в Украине обещает быть преимущественно дождливой, иногда с переходом в ливни. Тем не менее, в отдельных регионах страны будут наблюдаться сухие атмосферные проявления.
Безальтернативно сухой погодой в южных регионах страны. На остальной территории, в частности на западе, в Винницкой и Житомирской областях будет дождь. В Карпатах высока вероятность сильных ливней.
Температура воздуха в день предполагается в пределах +25...+30°С, на юге и юго-западе +29...+33°С. В Киеве и области без осадков температура воздуха в течение дня +28 °С.
Ранее мы сообщали, что в эти выходные погода испортится на западе и севере Украины. Там пройдут дожди с грозами.
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