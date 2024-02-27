Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 27 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також у районі природного парку та молдовського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.



Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Саф'ян та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 10 хвилин.



Дорога з Одеси до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У вівторок, 27 лютого, вартість автогазу зросла майже на 30 копійок. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно

Нагадаємо, ми розповідали, які проблеми очікують на водія, якщо припаркувати авто з вивернутими колесами. Деякі автовласники паркують авто, залишаючи його з повернутими колесами, адже вважають, що у такому разі автомобіль випадково не покотиться та й евакуатор не зможе його забрати. Чи так це насправді та якими ще неприємностями загрожують вивернуті колеса.