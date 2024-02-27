Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка arrow

Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка

27 лютого 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 27 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також у районі природного парку та молдовського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин. 
 

Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Саф'ян та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 10 хвилин. 
 

Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка - фото 2
Дорога з Одеси до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У вівторок, 27 лютого, вартість автогазу зросла майже на 30 копійок. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно

Нагадаємо, ми розповідали, які проблеми очікують на водія, якщо припаркувати авто з вивернутими колесами. Деякі автовласники паркують авто, залишаючи його з повернутими колесами, адже вважають, що у такому разі автомобіль випадково не покотиться та й евакуатор не зможе його забрати. Чи так це насправді та якими ще неприємностями загрожують вивернуті колеса.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
бензин
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі