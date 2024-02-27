Время пути к границам Одесчины — пробки на международных трассах на утро вторника
По состоянию на утро 27 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также движение затруднено на выезде из областного центра, однако это не повлияет на общее время путешествия. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в районе природного парка и молдавского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога до Паланки займет сегодня 1 час 11 минут.
Пробки на Орловке
В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 10 минут.
Цены на горючее
За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. Во вторник, 27 февраля, стоимость автогаза выросла почти на 30 копеек. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно
Напомним, мы рассказывали, какие проблемы ожидают водителя, если припарковать авто с вывернутыми колесами. Некоторые автовладельцы паркуют авто, оставляя его с повернутыми колесами, ведь считают, что в таком случае автомобиль случайно не покатится и эвакуатор не сможет его забрать. Так ли это на самом деле и какими неприятностями грозят вывернутые колеса.
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