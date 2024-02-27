Время пути к границам Одесчины — пробки на международных трассах на утро вторника

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 27 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также движение затруднено на выезде из областного центра, однако это не повлияет на общее время путешествия. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в районе природного парка и молдавского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога до Паланки займет сегодня 1 час 11 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Дорога к дунайской границе займет сегодня 4 часа 10 минут.

Дорога из Одессы в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. Во вторник, 27 февраля, стоимость автогаза выросла почти на 30 копеек. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно

Напомним, мы рассказывали, какие проблемы ожидают водителя, если припарковать авто с вывернутыми колесами. Некоторые автовладельцы паркуют авто, оставляя его с повернутыми колесами, ведь считают, что в таком случае автомобиль случайно не покатится и эвакуатор не сможет его забрать. Так ли это на самом деле и какими неприятностями грозят вывернутые колеса.