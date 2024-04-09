Погода в Одесі і області сьогодні, 9 квітня

Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 9 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +9...+11°С, вдень +20...20 °С.
- Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважна сонячність.
- Без опадів.
- Вітер східний 5-10 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °C, вдень +18...+23 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 9 квітня
У вівторок, 9 квітня, днина буде сонячною і теплою. По усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається.
Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.
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