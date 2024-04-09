Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні arrow

Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

9 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 9 квітня
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 9 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі.  Температура морської води становитиме +5...+10 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +9...+11°С, вдень +20...20 °С.
  • Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.
Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважна сонячність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °C, вдень +18...+23 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 квітня

У вівторок, 9 квітня, днина буде сонячною і теплою. По усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається. 

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С. 

Час весняних прогулянок — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, одним з найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття. Як довго триватиме ретроградний Меркурій у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо в матеріалі

погода
Одеса
Сонце
Одеська область
Новини Одеси
прогноз погоди
погода в Україні
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку