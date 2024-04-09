Погода в Одесі і області сьогодні, 9 квітня

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 9 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря буде близько +20 °С вдень і +11 °С вночі. Температура морської води становитиме +5...+10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +9...+11°С, вдень +20...20 °С.

Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважна сонячність.

Без опадів.

Вітер східний 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, вдень +18...+23 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 квітня

У вівторок, 9 квітня, днина буде сонячною і теплою. По усій території України буде сонячно, тепло та сухо. Опадів не передбачається.

Температура повітря прогріється до +21...+25 °С.

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