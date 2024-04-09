Погода в Одессе и области сегодня, 9 апреля.

Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 9 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет около +20 °С днем и +11 °С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +9...+11°С, днем +20...+23°С.
- Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Ветер восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °C, днем +18...+23 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 9 апреля
Во вторник, 9 апреля, день будет солнечным и теплым. На всей территории Украины будет солнечно, тепло и сухо. Осадков не предполагается.
Температура воздуха прогреется до +21...+25 °С.
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