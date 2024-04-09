Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня arrow

Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

9 апреля 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 9 апреля.
Люди отдыхают возле моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 9 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет около +20 °С днем и +11 °С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +20...+23°С.
  • Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.
Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °C, днем +18...+23 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, день будет солнечным и теплым. На всей территории Украины будет солнечно, тепло и сухо. Осадков не предполагается.

Температура воздуха прогреется до +21...+25 °С.

Время весенних прогулок — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго продлится Меркурий в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.

погода
Одесса
Солнце
Одесская область
Новости Одессы
прогноз погоды
погода в Украине
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку