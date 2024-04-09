Погода в Одессе и области сегодня, 9 апреля.

Люди отдыхают возле моря. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 9 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет около +20 °С днем и +11 °С ночью. Температура морской воды будет составлять +5...+10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +9...+11°С, днем +20...+23°С.

Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно солнечно.

Без осадков.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +18...+23 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, день будет солнечным и теплым. На всей территории Украины будет солнечно, тепло и сухо. Осадков не предполагается.

Температура воздуха прогреется до +21...+25 °С.

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