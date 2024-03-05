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Час знову дістати теплі речі — синоптики розповіли про погоду сьогодні

5 березня 2024 06:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 березня
Одесити у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 5 березня, може засмутити одеситів прохолодою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5 °С...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +1...+3 °С, вдень +7...+9°С.
  • Вітер південно-східний, 3-8 м/с. 
Час знову дістати теплі речі — синоптики розповіли про погоду у вівторок - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+13 °С.
  • На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Час знову дістати теплі речі — синоптики розповіли про погоду у вівторок - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 березня

Погода в Україні 5 березня засмутить українців, які так чекали на теплу весну. Повітряні потоки вже змінюватимуться і в Україні очікується різке похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.

Температура повітря:

  • Температура вночі буде -3...+3 °С, а вдень температура становитиме +4…+10 °С.
  • У південних регіонах та Закарпатті очікується +11…+16 °С.

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