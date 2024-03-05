Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 березня

Одесити у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 5 березня, може засмутити одеситів прохолодою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5 °С...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +1...+3 °С, вдень +7...+9°С.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+13 °С.

На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 березня

Погода в Україні 5 березня засмутить українців, які так чекали на теплу весну. Повітряні потоки вже змінюватимуться і в Україні очікується різке похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.



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