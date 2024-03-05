Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 березня

Час знову дістати теплі речі — синоптики розповіли про погоду сьогодні
5 березня 2024 06:27
Одесити у місті. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одесі сьогодні, 5 березня, може засмутити одеситів прохолодою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5 °С...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +1...+3 °С, вдень +7...+9°С.
- Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+13 °С.
- На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 5 березня
Погода в Україні 5 березня засмутить українців, які так чекали на теплу весну. Повітряні потоки вже змінюватимуться і в Україні очікується різке похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.
Температура повітря:
- Температура вночі буде -3...+3 °С, а вдень температура становитиме +4…+10 °С.
- У південних регіонах та Закарпатті очікується +11…+16 °С.
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