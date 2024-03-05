Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 марта.

Пора вновь достать теплые вещи — синоптики рассказали о погоде сегодня
5 марта 2024 06:27
Одессы в городе. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе сегодня, 5 марта, может огорчить одесситов прохладой. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода - +5 °С...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +1...+3°С, днем +7...+9°С.
- Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 3-8 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +6...+13°С.
- На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Погода в Украине 5 марта
Погода в Украине 5 марта огорчит украинцев, которые так ждали теплой весны. Воздушные потоки будут уже меняться и в Украине ожидается резкое похолодание, а в некоторых регионах пройдут сильные дожди.
Температура воздуха:
- Температура ночью будет -3...+3°С, а днем температура будет +4...+10°С.
- В южных регионах и Закарпатье ожидается +11…+16 °С.
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