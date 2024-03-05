Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 марта.

Одессы в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 5 марта, может огорчить одесситов прохладой. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода - +5 °С...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +1...+3°С, днем +7...+9°С.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +1...+6°С, днем +6...+13°С.

На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 марта

Погода в Украине 5 марта огорчит украинцев, которые так ждали теплой весны. Воздушные потоки будут уже меняться и в Украине ожидается резкое похолодание, а в некоторых регионах пройдут сильные дожди.



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