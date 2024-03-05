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Пора вновь достать теплые вещи — синоптики рассказали о погоде сегодня

5 марта 2024 06:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 марта.
Одессы в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 5 марта, может огорчить одесситов прохладой. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода - +5 °С...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +1...+3°С, днем +7...+9°С.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Пора вновь достать теплые вещи — синоптики рассказали о погоде во вторник - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°С, днем +6...+13°С.
  • На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Пора вновь достать теплые вещи — синоптики рассказали о погоде во вторник - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 марта

Погода в Украине 5 марта огорчит украинцев, которые так ждали теплой весны. Воздушные потоки будут уже меняться и в Украине ожидается резкое похолодание, а в некоторых регионах пройдут сильные дожди.

Температура воздуха:

  • Температура ночью будет -3...+3°С, а днем температура будет +4...+10°С.
  • В южных регионах и Закарпатье ожидается +11…+16 °С.

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