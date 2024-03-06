Прогноз погоди в Одесі на сьогодні -- 6 березня

Одеситки гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 6 березня, знов буде холодною та вітряною. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, проте вранці очікується короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура -1...+4 °С, вдень +7...+12°С.

На автошляхах області димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 березня

Погода в Україні у середу, 6 березня, буде холодною, очікуються опади. Вночі та вранці також на Півночі України (окрім Сумщини), у середу очікується дощ та мокрий сніг. На решті території опади малоймовірні.

Температура повітря протягом дня не перевищить +1...+5 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +8...+12 °C. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -3...+3 °C.