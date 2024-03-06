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Час знову одягати зимові курточки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

6 березня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні -- 6 березня
Одеситки гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 6 березня, знов буде холодною та вітряною. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, проте вранці очікується короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Час знову одягати зимові курточки —синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура -1...+4 °С, вдень +7...+12°С.
  • На автошляхах області димка, видимість до 2 км.
Час знову одягати зимові курточки —синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 березня

Погода в Україні у середу, 6 березня, буде холодною, очікуються опади. Вночі та вранці також на Півночі України (окрім Сумщини), у середу очікується дощ та мокрий сніг. На решті території опади малоймовірні.

Температура повітря протягом дня не перевищить +1...+5 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +8...+12 °C. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -3...+3 °C.

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