Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 марта.

Пора снова надевать зимние куртки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 6 марта, снова будет холодной и ветреной. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура -1...+4°С, днем +7...+12°С.
- На автодорогах области дымка, видимость до 2 км.
Погода в Украине 6 марта
Погода в Украине в среду, 6 марта, будет холодная, ожидаются осадки. Ночью и утром на севере Украины (кроме Сумщины), в среду ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны.
Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5°C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +8...+12°C. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3...-3°C.
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