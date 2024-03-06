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Пора снова надевать зимние куртки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

6 марта 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 марта.
Одесситки гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 6 марта, снова будет холодной и ветреной. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Пора снова одевать зимние курточки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура -1...+4°С, днем +7...+12°С.
  • На автодорогах области дымка, видимость до 2 км.
Пора снова одевать зимние курточки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 марта

Погода в Украине в среду, 6 марта, будет холодная, ожидаются осадки. Ночью и утром на севере Украины (кроме Сумщины), в среду ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5°C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +8...+12°C. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3...-3°C.

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