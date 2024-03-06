Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 марта.

Одесситки гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 6 марта, снова будет холодной и ветреной. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура -1...+4°С, днем +7...+12°С.

На автодорогах области дымка, видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 марта

Погода в Украине в среду, 6 марта, будет холодная, ожидаются осадки. Ночью и утром на севере Украины (кроме Сумщины), в среду ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5°C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +8...+12°C. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3...-3°C.