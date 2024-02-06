Частина Київського району Одеси залишилися без води — де саме
Сьогодні, 6 лютого, значна частина одеситів у Київському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Люстдорфська дорога, 152/3,152/5,152/6;
- просп. Академіка Глушка, 6А.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
В Одесі не працюють бювети
Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.
- вул. Космонавтів, 17а — до 14:00;
- сквер Мечникова — до 15:00;
- вул. Геранієва — до 13:00;
- вул. Інглезі — до 14.00.
Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.
Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.
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