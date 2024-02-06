Частина Київського району Одеси залишилися без води — де саме

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 6 лютого, значна частина одеситів у Київському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Люстдорфська дорога, 152/3,152/5,152/6;

просп. Академіка Глушка, 6А.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одесі не працюють бювети

Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.

вул. Космонавтів, 17а — до 14:00;

сквер Мечникова — до 15:00;

вул. Геранієва — до 13:00;

вул. Інглезі — до 14.00.

Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.