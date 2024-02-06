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Часть Киевского района Одессы остались без воды — где именно

6 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть Киевского района Одессы остались без воды — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 6 февраля, значительная часть одесситов в Киевском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Люстдорфская дорога, 152/3,152/5,152/6;
  • просп. Академика Глушко, 6А.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

  • ул. Космонавтов, 17а — до 14:00;
  • сквер Мечникова — до 15:00;
  • ул. Гераниева — до 13:00;
  • ул. Инглези — до 14.00.

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, по какой сумме грозят отключение.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
авария
Одесская область
водоснабжение
вода
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