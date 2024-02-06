Часть Киевского района Одессы остались без воды — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 6 февраля, значительная часть одесситов в Киевском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Люстдорфская дорога, 152/3,152/5,152/6;

просп. Академика Глушко, 6А.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

ул. Космонавтов, 17а — до 14:00;

сквер Мечникова — до 15:00;

ул. Гераниева — до 13:00;

ул. Инглези — до 14.00.

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, по какой сумме грозят отключение.